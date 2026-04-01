Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഉണ്ടാകും, ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് മാനസിക സംതൃപ്തി ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കും, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നതായി തോന്നാം. ഒരു വീട്, വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം ശുഭസൂചനയാണ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല വാർത്തയോ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു അത്ഭുതമോ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. നിങ്ങളുടെ സംസാരം വളരെ ആകർഷകമായിരിക്കും, ആളുകൾ അതിൽ മതിപ്പുളവാക്കും. ഒരു ചെറിയ കാര്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക: നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയോ പിക്നിക്കോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയും അനുഗ്രഹവും തേടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കും ബഹുമാനത്തിലേക്കും ഉള്ള പാതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുജോലികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, കാരണം ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെയും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ദിവസം, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെയും കഠിനാധ്വാനത്തോടെയും നിറവേറ്റുക. കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു അകന്ന ബന്ധു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നൽകും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അദ്വിതീയ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും അനുഭവപ്പെടും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം, അത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും. സർക്കാർ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം, പക്ഷേ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട, ചിന്തനീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, അത് ക്രമേണ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. പഠനത്തിലും ജോലിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് വഞ്ചന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ ആരേയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ മുൻകാല തെറ്റ് പുറത്തു വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാം. അതിനാൽ ജാഗ്രതയോടെയും ചിന്താപൂർവ്വമായും മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളല്ല. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മറച്ചുവെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, പുതിയ ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അത് തെറ്റായി പോയേക്കാം, ഇത് ചില നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതായിരിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ചോ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരികൊളുത്തും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ വലിയ അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃദവലയം വളരും, പുതിയ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടും. നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. കുടുംബ പിന്തുണയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ ദിനം സേവനത്തിലേക്കും ഭക്തിയിലേക്കും ആകർഷിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഇവർ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സംതൃപ്തി നൽകും. ചെലവുകളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ ഒരു ബജറ്റ് നിലനിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകുകയും സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
മകരം (Capricorn): ഇവർക്കിന്ന് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ശുഭകരമായ സൂചനകൾ നൽകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും അത് സംതൃപ്തി നൽകും. നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം പക്ഷേ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം അതിനാൽ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക. സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരത്തിനായി വീട്ടിൽ ഒരു പൂജയോ പ്രാർത്ഥനയോ സംഘടിപ്പിക്കാം ഇത് ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ സ്വയം ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണയും സൗഹൃദവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു ചെറിയ തർക്കത്തിന് സാധ്യത, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
