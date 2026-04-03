Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറുക, ധനു രാശിക്കാർ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പും സൂക്ഷിച്ചു വേണം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തെളിയും അതിലൂടെ ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ അടിത്തറയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറിയേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ നന്മയെ ചിലർ പ്രതികൂലമായി കണക്കാക്കിയേക്കാം. ഒരു ശുഭകരമായ കുടുംബ പരിപാടി നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും,. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സന്തോഷവും നൽകും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കുകയും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കും. ഒരു ഭാരം പതുക്കെ നീങ്ങുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇന്ന് പ്രകാശവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ സമ്മർദ്ദമോ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, അവരെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, കാരണം തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഖേദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ അമിതഭാരം ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും, അതിനാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വവും സ്നേഹപൂർവ്വവും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. ഈ പുണ്യം ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും, അത് ക്രമേണ പുരോഗതിക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും. ഇന്ന് വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിത വേണം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാകും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വപ്നം ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, ചില ചെറിയ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം ചില ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, എന്നാൽ ഈ ശീലം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം അനുകൂലമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അത് സന്തോഷം നൽകും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ശരിയല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ജോലി സമ്മർദ്ദം അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനം ഭാവിയിൽ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. പ്രണയ ജീവിത മധുരമായി തുടരും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും ദോഷം വരുത്തിവയ്ക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും, അത് അവരുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിർണായകം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ശാന്തമായും വിവേകത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുക, സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, ശരിയായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും. നിലവിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകും, ഇത് എളുപ്പവും സന്തോഷകരവുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കാരണം ഒരു തെറ്റായ വാക്ക് ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും. ഭൂമിയുമായോ സ്വത്തുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസം. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിൽ മതപരമായ വികാരങ്ങൾ ഉണരും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ചിന്തകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും, ഇത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഇത് അവരുടെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. എവിടെയെങ്കിലും പണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
മകരം (Capricorn): ഇവർക്കിന്ന് അനുകൂല ദിനം, ജോലിസ്ഥലത്തെ പങ്കാളിത്തം ഗുണകരമാകും, സർക്കാർ ജോലിയിലുള്ളവർ ഇന്ന് സത്യസന്ധമായും ഉത്സാഹത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യത, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇന്ന് ഒരു അപരിചിതനുമായി ബിസിനസ്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആശയമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി, കാരണം തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധോപദേശം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചെലവേറിയതായി തോന്നിയേക്കാം. ഒരു അപരിചിതൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ തിരക്കുകൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി, തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധോപദേശം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു അപരിചിതൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണും കാതും തുറന്നിടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ തിരക്കിട്ട് ഓടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷമയും മനസ്സിലാക്കലുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
