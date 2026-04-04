Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാറ്റങ്ങളുടെ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആശ്വദി ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വിധി പെട്ടെന്ന് ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവേശകരമായ എന്തോ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിന് കുടുംബ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ശരിയായ ദിശയും മാർഗനിർദേശവും ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ന് ഫലം കണ്ടേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉആശ്വാസവും സ്ഥിരതയും ലഭിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയം. മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും, ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കും. പഴയ സംഘർഷങ്ങളോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളോ ഇന്ന് അവസാനിച്ചേക്കാം, ബന്ധങ്ങളിൽ മധുരം കൊണ്ടുവരും. എങ്കിലും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പെട്ടെന്നുള്ള വാഹന സംബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ പുതിയ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും കൊണ്ടുവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമായി കാണപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ ശാരീരിക പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ചില മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ദിവസത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, ചിരിക്കുക എന്നിവ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കാരണം തെറ്റായ ഒരു വാക്ക് ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രധാന സ്വത്ത് ഇടപാട് ഇന്ന് അന്തിമരൂപത്തിൽ വന്നേക്കാം. അപരിചിതനിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ അല്പം നിരാശാജനകമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വ്യക്തിത്വവും ആശയങ്ങളും ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അൽപ്പം അസ്ഥിരമായിരിക്കാം, അതിനാൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംയമനം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമൃദ്ധിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും സന്ദേശം ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും വിജയസാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശരിയായ ദിശ കണ്ടെത്തും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. അവിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരാൾ കടന്നുവന്നേക്കാം. ഒരു പഴയ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം ഇത് ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ നിങ്ങളെ നേരിടാൻ സഹായിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനിടയുണ്ട്. സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരാളുമായി ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമാണ്, കാരണം ഇത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരിക വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, അത് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും, അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക, കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവസരം ലഭിക്കും. ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകും, ബിസിനസ്സ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഒരു സംഭാഷണം ഏത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചെലവേറും.
മകരം (Capricorn): ഇവർക്കിന്ന് ആശ്വാസം നൽകും, പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക കാരണം തിടുക്കം നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു തർക്കം സാധ്യമാണ്, അതിനാൽ സംയമനം പാലിക്കുന്നത് നിർണായകം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം സമ്മർദ്ദകരമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സന്തുലിതമായ വേഗത നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം തിരക്കുള്ള ജോലി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ഒരു പ്രധാന ചർച്ച നടത്താം. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലി നൽകിയേക്കാം, നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് ആശ്വാസവും സംതൃപ്തിയും നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവേറും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കുക, ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഐക്യത്തോടെ നിലനിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. ഇന്ന് ഒരു അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം, ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, അവിടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും, എന്നാൽ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
