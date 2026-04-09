Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സ്ന്ഹട്ടോഷാ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണം ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഹൃദയം വെറുതെ അലഞ്ഞു തിരിയാനും ചിരിക്കാനും ഒരു ഒഴികഴിവ് തരും. ഉല്ലാസവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അൽപ്പം വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതെ പുഞ്ചിരിച്ച് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശം ശുഭകരമാകും. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പഴയ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരു തർക്കമായി മാറിയേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ശോഭനമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹിക മേഖലയിൽ ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഒരു ചെറിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയാൽ, സാഹചര്യം എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ചില ആളുകളോട് നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ കാലക്രമേണ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ക്ഷമയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സഖ്യകക്ഷി. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും, അസ്വസ്ഥനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മധുരം നൽകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെയും ലഘു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും മിശ്രിത ദിനം, ഒരു കുടുംബ വിവാഹ വാർത്ത അന്തരീക്ഷത്തെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റും. ഏത് കടവും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വഴിയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്കായി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും, എന്നാൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവിന്റെ സൂചന.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും. അല്പം അസ്വസ്ഥതയും തിടുക്കവും നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉപദേശം നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പഴയതും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും, പഴയ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ പാഠം പഠിപ്പിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പ്രകാശവും സന്തോഷകരവുമായ ദിവസമായിരിക്കും, സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, കാരണം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകളും തൊഴിൽ പുരോഗതിയുടെ സൂചനകളും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം പക്ഷേ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കില്ല, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയും ഉണ്ടാകാം. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം വഞ്ചനയ്ക്ക് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ഇണ ജോലിക്ക് പോയേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും, വീട്ടിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്. അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സംതൃപ്തിയുടെ പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ക്ഷമയും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. വീട്ടിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും, കൂടാതെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല അവസരവും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളുൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം, പക്ഷേ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലാഭം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും, നിങ്ങൾ അവ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവ തീർച്ചയായും ഗുണം ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും പക്ഷേ മടി നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചേക്കാം. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്നേഹം കടന്നുവന്നേക്കാം. ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. കുടുങ്ങിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കും, ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും, അവരുടെ പോരായ്മകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ബിസിനസ്സിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ വഞ്ചനയ്ക്ക് സാധ്യത, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് യാത്രാ പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ജാഗ്രതയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി.
ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ഉത്സാഹമേറും, എന്നാൽ ഈ ഉത്സാഹം തിടുക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട് കൂടുതൽ സുഖകരമാകും. വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം സഹായകരമാകും. എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.