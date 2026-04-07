Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും; മകര രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്, ഓരോ നിമിഷവും പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിനിവേശമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം തീർച്ചയായും വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കും, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അവരെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതേസമയം അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ പ്രവേശനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മാനസികാവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമീപനവും നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ ആകർഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പോലും പ്രണയമായി മാറിയേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വർദ്ധിക്കും, കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചിലർ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പൂർത്തിയാകാത്ത വീട്ടുജോലികൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗം വീട് വിട്ട് പോകുമെന്ന വാർത്ത നിങ്ങളെ വികാരഭരിതനാക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പമാക്കും. നിങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ദർശനം നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കും, കൂടാതെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനമായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുതിച്ചുയരും, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും, വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തിരക്കും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ദിനചര്യ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ ഗുണകരമാകും, ഭാവിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തുന്ന ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും, അകന്ന ബന്ധുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കരാർ പൂർത്തിയാകാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കും. പുതിയ മീറ്റിംഗുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പുതുമ നൽകും. ദൂരെ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളും നിങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വിജയവും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കും, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദയാലുവായ ഹൃദയം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും, ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ പ്രകടനം മികച്ചതാകും, നിങ്ങളുടെ ബോസുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ബിസിനസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം നിങ്ങളെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഓഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം തിടുക്കം നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായിരിക്കും. സഹായം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, പക്ഷേ ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തെറ്റായി പോയേക്കാം അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും, പക്ഷേ മടി നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചേക്കാം. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്നേഹം കടന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. കുടുങ്ങിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും, അവരുടെ പോരായ്മകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ആആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും, പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം, ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം നിറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം. വായ്പ തിരിച്ചടവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ തയ്യാറാകുക. സർക്കാർ ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
