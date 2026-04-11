Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർ കോപം നിയന്ത്രിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ജിന്നും ലാഭം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ജോലിയിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും തിരക്കിലായിരിക്കും, കൂടാതെ ചില അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതനാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കും, കുടുംബ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണകരമാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് ചില ജോലികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുമായി തുറന്നു സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ജോലി സുഗമമായി നടക്കൂ.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും ഒപ്പം ജോലി സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞതുമായ ദിവസമായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹജനകമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി പങ്കിടുക. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. അയൽക്കാർക്ക് അനാവശ്യ ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമേറും. പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം, ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തുലിതമായിരിക്കും, ജോലി തിരക്കേറും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആത്മീയ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര സാധ്യമായേക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിദൂര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടം സംഭവിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ കോഴ്സുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരിൽ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണകരമാകും. വർദ്ധിച്ച ബഹുമാനത്തിനും സാമ്പത്തിക വിജയത്തിനും സാധ്യത, ഒരു നല്ല ജോലി വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചേക്കാം. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കളുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, യാത്ര ഗുണകരമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അസൂയയും വിദ്വേഷവും ഒഴിവാക്കുക, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. ബന്ധുക്കളെ കാണാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്ര പോകാം
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്ന് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം, തർക്കങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം, മതപരമായ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അമിത ആവേശം ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, സംഭാഷണത്തിലൂടെ പഴയ വിദ്വേഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പ്രണയ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. എതിരാളികൾ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, പക്ഷേ വിജയം പിന്തുടരും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാഹനമോടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
