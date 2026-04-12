Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമായിരിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാഫലം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. കുടുംബ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ്, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം, സുഹൃത്തുക്കൾ നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് രോഗതിയുടെ ദിവസം, കുടുംബത്തിനായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഖേദിച്ചേക്കാം. തിടുക്കത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക, ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും, ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, കാരണം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ വെല്ലുവിളിച്ചേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ലഭിക്കും, കുട്ടികളോടൊപ്പം ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പദ്ധതിയിടാം. കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, അത് തിരക്കുകൂട്ടരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ഉപദേശം പിന്തുടരുക. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തുടങ്ങാം, ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും. പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, സ്വത്ത് ഇടപാടുകളിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും, ബിസിനസ്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണകരമാകും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാഹനമോടിക്കുക, കുടുങ്ങിപ്പോയ ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുക, ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം ലാഭകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബ പാർട്ടി സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ ഗോസിപ്പുകളിൽ കുടുങ്ങരുത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജ്ഞാനം പുലർത്തുക. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ നെഗറ്റീവ് പരാമർശങ്ങൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ നെഗറ്റീവ് പരാമർശങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടരുത്. കുടുംബത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ മനസ് ജോലിയെ കുറിച്ച് അസ്വസ്ഥമാകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala KR-749 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം