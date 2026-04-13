Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്കിന്ന് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി ഏറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പദവിയും അന്തസും വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവും ശുഭകരവുമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളും സത്യസന്ധതയും നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് പങ്കാളിയുമായി ഒരു വിനോദയാത്രയോ ചെറിയ യാത്രയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത തെളിയും, രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലോ ഉള്ളവർക്ക് പുതിയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പഴയ കുടുംബ സംഘർഷങ്ങളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ പരിഹരിക്കാൻ അവസരം നൽകും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലും തീരുമാനങ്ങളിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കുറച്ച് ആശയക്കുഴപ്പവും തിരക്കുമുള്ള ദിവസം, ജോലിഭാരവും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള യാത്രകളും കൂടുതലായിരിക്കും, ചെലവുകളും അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് ഒരു അത്ഭുതമോ സമ്മാനമോ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പദവിയും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും. അഭികാമ്യമായ ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത, അത് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഏകോപനം നിലനിർത്തുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ദിവസം, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംസാരം സൗമ്യമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേകവും ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അഅനുകൂലമായ ദിവസം, ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുക, കാരണം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ശത്രുക്കളായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. വീട്ടിൽ അതിഥികളുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ചിന്തനീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ദിവസം. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലോ ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം, ജോലി സമ്മർദ്ദവും കൂടുതലായിരിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, ജോലിക്കോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വേണ്ടി ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ക്ഷണം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും അത്യാവശ്യമാണ്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ്. ഉത്സാഹഭരിതരാകുന്നതിനേക്കാൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, അല്ലാത്തപക്ഷം അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ബിസിനസ്സിലെ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, സാംസ്കാരിക ആനന്ദങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശാന്തത പാലിക്കുകയും സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയും ചെയ്യും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ സാധ്യത, യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും, ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റിനും കൂട്ടു നിൽക്കരുത് പിന്നീട് ഖേദിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ അപകട സാധ്യതയുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹാലോചന സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെയും ജാഗ്രതയുടെയും ദിവസം, കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചിന്താപൂർവ്വം നടത്തുക. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്തും വിജയകരമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുമായി ഒരു നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പഠനത്തിനായി പുറത്തുപോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
