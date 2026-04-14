Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്കിന്ന് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും സംതൃപ്തിയും നൽകും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളിലും സമയ മാനേജ്മെന്റിലും പുരോഗതി കാണും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, പഴയ ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹാലോചന സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ഏകോപനം വർദ്ധിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതിനാൽ പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും, മുതിർന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം സൗഹാർദ്ദപരമായിരിക്കും, കൂടാതെ ഏത് എതിരാളികളുമായും ചർച്ച നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പപതിവിലും മികച്ച ദിവസം, അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ജൂനിയർമാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹോബികൾക്കും വിനോദത്തിനും നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലവും സന്തോഷകരവുമായ ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും അനുഭവവും നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മാന്യത നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. മതപരമോ സാമൂഹികമോ ആയ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മാനസിക സംതൃപ്തി നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിനം, മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂടും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയലോ ചെറിയ നിർമ്മാണ ജോലികളോ ആരംഭിച്ചേക്കാം. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും. ചില പഴയ ശത്രുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളാകാം അത് നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. പങ്കാളിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനകളിലോ മതപരമായ പരിപാടികളിലോ തിരക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സോ പണമോ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രയോജനകരവും പ്രോത്സാഹജനകവുമായ ദിവസം, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷകളിലോ ജോലിയിലോ നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കൊയ്യുകയും ചെയ്യും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം ചർച്ച ചെയ്യാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിന്താപൂർവ്വമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴോ സഹപ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് സഹായം തേടുമ്പോഴോ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകനുമായി അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹാലോചന സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ചിന്താപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം . നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സിലെ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുകയും അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ഇത് ഒരു നല്ല സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Surya Gochar 2026: കേതുവിന്റെ രാശിയിൽ സൂര്യൻ; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ!