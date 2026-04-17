Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ വീടും കുടുംബവും സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതാകും, പഴയ തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്താൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ നാവ് നിയന്ത്രിക്കുക, അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വിവേകം കാണിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. സ്വത്ത് വാങ്ങുക എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിൽ തിളങ്ങാനുള്ള അവസരം, കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവേകം കാണിക്കുക, ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ, അതിനാൽ സമ്പാദ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, വൈകാരികമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ചെലവുകൾ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വർദ്ധിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് എല്ലാ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലാഭകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം തിളങ്ങും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ തന്ത്രപരമായി കളിയാക്കിയേക്കാം. പഴയ കടങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. അശ്രദ്ധ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും, പക്ഷേ പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്ന് ഭാഗ്യം ഇവരുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കരിയർ പുരോഗതിയും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉണ്ടാകുംമാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി പൂർത്തിയാകും. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ തിളങ്ങും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിനം, ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും, പങ്കാളിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനകളിലോ മതപരമായ പരിപാടികളിലോ തിരക്കിലായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ പെരുമഴയായിരിക്കും. നല്ല വാർത്ത നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും, വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണിത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതവും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമായ ദിവസം. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടാം. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഓർമ്മ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ചെറുതായി കുറഞ്ഞേക്കാം, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ലഭിച്ചേക്കാം, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ പണം കുടുങ്ങിയേക്കാം. വലിയ അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക, ഒരു പങ്കാളിത്തത്തെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. ദയയുള്ള വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിലെ ആരുടെയെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം; നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ദിവസത്തെ സവിശേഷമാക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)