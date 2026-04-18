Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ തിടുക്കം അരുത്, ഇടവ രാശിക്കാർ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർ കരിത്യ്രസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തി, തിടുക്കം കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും, എതിരാളികൾ സജീവമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം അവരെ മറികടക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോലും ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ഏതൊരു സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും, പക്ഷേ ഒരു തടസ്സപ്പെട്ട കരാർ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകാം, അത് ആശ്വാസം നൽകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. പഴയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സമയമാണിത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും, അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം വർധിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പണവും അവസരവും വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടും. എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും മധുരവാക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങളിൽ തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കാജനകമായേക്കാം, അതിനാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മുൻകാല തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അപ്രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇരയാകാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, എന്നാൽ തിടുക്കം തെറ്റുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. മതപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും, ബിസിനസ്സ് യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും. കോടതി കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ തിളങ്ങും, കുടുംബവുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും നിങ്ങൾ മികച്ച സമയം ചെലവഴിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്സ് പോലുള്ള ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക, നിങ്ങളുടെ മധുരവാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. കിംവദന്തികളെയോ കേട്ടുകേൾവികളെയോ ആശ്രയിക്കരുത്. അമ്മ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക, സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാരം ചെറുതാകും, ചെലവുകൾ വരുമാനത്തെ കവിയുകയും സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റവും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തിരക്കിലാക്കും. സഹപ്രവർത്തകനുമായി അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കഴ്ചവയ്ക്കും, സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കാം, പുതിയ ശ്രമങ്ങളിൽ ചിന്താപൂർവ്വം ചുവടുവെക്കുക. സമയത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം വിജയം കൈവരിക്കും. പുതിയ ജോലിക്കായുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരെ മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ജ്ഞാനപൂർവമായ തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കും, കൃത്യസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അൽപ്പം മാറിപ്പോയേക്കാം, കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വാർത്തയാണ്. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്ത ലഭിച്ചേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണമാണെങ്കിലും പ്രബോധനാത്മകമായ ദിവസമാണ്. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കും, ടീമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തേടണം. ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തോടെ നിങ്ങൾ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ പ്രധാനമാണ്. കുടുംബത്തിലെ പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നത് വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Rajeev Chandrasekhar Astro Predictions: അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജനപ്രീതി വർദ്ധിക്കും; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷപ്രവചനം