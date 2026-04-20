Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യന് ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്ന് ഭാഗ്യം ഇവരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ വിടുന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. സർക്കാർ ജോലി വൈകിയേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലതയും ആത്മവിശ്വാസവും നിറയും, പോസിറ്റീവ് എനർജി വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. അമ്മയുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടും. വീട്ടിൽ സന്തോഷവാർത്ത. ഒരു പുതിയ അതിഥി വരുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. ഒരു ബിസിനസ് തകർച്ച സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിജയം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം രസകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ഒരു പാർട്ടിക്കോ ആഘോഷത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടാം. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും. ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനമോ അംഗീകാരമോ ലഭിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും ബിസിനസ് വളർച്ചയും നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടുക എന്ന തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. ചെറിയ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ശാന്തത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ പുതിയ ശത്രുക്കളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് മധുരം നൽകും. മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകാം. സ്വയം വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ബിസിനസ്സിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എതിരാളികൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കും. അപകടകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റമോ അഭിനന്ദനമോ ലഭിച്ചേക്കാം. ഇടപാടുകൾ വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ടീം വർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ചെലവേറും. കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുക, ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സ്നേഹഹത്തിന്റെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും ദിവസമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു വസ്തു ഇടപാട് തകർന്നേക്കാം. ഒരു ബജറ്റിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്ത അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനമായിരിക്കും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കാം. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുക, ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, സഹോദരങ്ങളുമായി നല്ല ഏകോപനം നിലനിർത്തും, യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അശ്രദ്ധ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!