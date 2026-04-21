Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ പെരുമഴ, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, ധനു രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷ പെരുമഴ, പണം വേഗത്തിൽ വരും, ചെലവുകളും അതേ കൂടും. അതിനാൽ ഒരു ബജറ്റ് നിലനിർത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും മതപരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും മനസ്സമാധാനം നൽകും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭാഗ്യ ദിനം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തിയാകും, അത് സന്തോഷം നൽകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭാവിയിൽ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ചില പ്രത്യേക വിവരങ്ങളോ അവസരമോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിവസം, പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ജ്ഞാനവും മൂർച്ചയുള്ള മനസ്സും പല ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ മാധുര്യം ഉണ്ടാകും, പഴയ വിദ്വേഷങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. ഹോബികൾക്കും ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും, പഴയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നീങ്ങും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. സർക്കാർ ജോലി വൈകിയേക്കാം, ഇത് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. സ്വത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതവും പ്രയോജനകരവുമായ ദിവസം, സംസാരത്തിലെ മാധുര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ബഹുമാനം നേടിത്തരും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തെളിയിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും നന്നായി നടക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണയും സഹകരണവും നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക ശക്തി നൽകും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു മികച്ച ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറും. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. പുതിയ ശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആവേശഭരിതരാകും, പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ തിടുക്കത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ദോഷകരമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷ ദിനം,. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് പരിഹരിക്കപ്പെടും, അത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കാണും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ക്ഷമയോടെയും ധാരണയോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിനം, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും, നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനം വാങ്ങാനും കഴിയും. വീട്ടിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും എന്നാൽ പ്രതിഫലദായകമായ ദിവസം. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ജോലികൾ തിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. അച്ഛൻ പറയുന്ന ചിലത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ സംയമനം പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ എല്ലാ ജോലികളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതവും എന്നാൽ പ്രബോധനപരവുമായ ദിനം. അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും, ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി ചെയ്യുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാതകൾ തുറക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തമോ വെല്ലുവിളിയോ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. സർക്കാർ ജോലിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സാമൂഹികമായി ഇടപഴകാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കും. പുതുവർഷത്തിൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ നിങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുന്നത് വിജയമ ഉണ്ടാക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും നിറയും, ദിനം പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടെ ആരംഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരുമായി ചിന്താപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉടലെടുത്തേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ ശക്തിപ്പെടുത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)