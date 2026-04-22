Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ; കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിലും തൊഴിലിലും മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന സൂചന, അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശം തേടാം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും, കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സാധ്യ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ഒരു പഴയ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ദിവസം, ഇന്ന് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഇടപാടുകൾ അന്തിമമായേക്കാം, പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കാണുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് കുറച്ചു സന്തുലിതാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം ബജറ്റിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. ജീവിതശൈലിയിലെ പുരോഗതി ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തുമായി ഒരു ചെറിയ തർക്കം സാധ്യമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അപരിചിതരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും വാതിലുകൾ തുറക്കും, യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, കഠിനാധ്വാനം ഫലം കാണുകയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വിജയ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. കോടതി കേസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അനാവശ്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വിജയം, ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത, നിലവിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, അന്തരീക്ഷം സുഖകരമാകും. ആർക്കെങ്കിലും നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശം ഗുണകരമാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, വാഹന തകർച്ചയോ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകളോ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. സ്നേഹവും ധാരണയും നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം നിലനിൽക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് അവരുടെ ഭാവിക്ക് നിർണായകമാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, ബിസിനസ്സിൽ വിജയം, ഭാവിയിൽ സഹായകരമാകുന്ന പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തും. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് അനുകൂലമായ സമയം, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, പഴയ ഇടപാടുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. മുതിർന്നവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും, ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായേക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംയമനം പാലിക്കുക. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസം, പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് അനുകൂലമായ സമയം. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും സഹകരണവും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും, സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പങ്കാളിയുടെ ഉപദേശം തേടുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
