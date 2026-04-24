Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കും; മകരം രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
കർക്കടക രാശിയിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വഴികള തുറക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിവസം, കാര്യങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും. കോടതി കേസുകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നതാണ് നല്ലത്. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും, സമ്പാദ്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയുടെയും മനസ്സിലാക്കലിന്റെയും ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മധുരവാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും. എന്നിരുന്നാലും, തുടർച്ചയായ കുടുംബ കലഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ മലിനമാക്കിയേക്കാം. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതോ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതോ ഒഴിവാക്കുക. ദിവസത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം രുചികരമായ ഭക്ഷണവും വിശ്രമ നിമിഷങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പ്രതീക്ഷകളോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസമാണ്. ചില വെല്ലുവിളികൾ തീർച്ചയായും ഉയർന്നുവരും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്താൽ നിങ്ങൾ അവയെ മറികടക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ ചെയ്യാനോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവേശഭരിതരാകും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കാനുള്ള ചിന്തകൾ ഉയർന്നുവരും, പക്ഷേ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് മികച്ച ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാകും, ബോസുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. മാതൃഭാഗത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നിക്ഷേപത്തിലും അമിതമായി ആവേശഭരിതരാകരുത്. ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശപ്രകാരം പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കണ്ടെത്തും, പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും. അവിവാഹിതർക്ക് സ്നേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നേക്കാം. എന്തിനും തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഗത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ രസകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ അശ്രദ്ധ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്; എങ്കിൽ മാത്രമേ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ. അപരിചിതരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സർക്കാർ ജോലികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ് നടത്താൻ കഴിയും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും. ഇണയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഹോബികൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിലെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും ദൃഢനിശ്ചയവും നൽകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ജോലി പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർമാരുടെ സഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. കുടുംബ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, പക്ഷേ തിരക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം. സമ്മർദ്ദം കുറയും, നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തോന്നും. ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ധാരാളം ഊർജ്ജം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ചിന്തനീയമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം ക്ഷമ പാലിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും. ഏതെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുക. വൈകാരികമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും നേതൃത്വ നൈപുണ്യവും അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തമോ സ്ഥാനമോ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു സ്വത്ത് ഇടപാട് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. വരുമാനം നല്ലതായിരിക്കും, ചെലവുകളും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക; എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
