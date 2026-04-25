Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും; കുംഭ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം തിരക്കേറും, ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തിരക്കിലാക്കും, പുറത്തുള്ള ഒരാളുമായി തർക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ദയയുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കാണും, നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. ഇന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട ദിവസമാണ്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് രസകരവും ലഘുവായതുമായ നിമിഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിനം,. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും, കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പുതിയൊരു മേഖലയിലോ പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ തർക്കത്തിനും സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇനിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ് ഇടപാട് തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ മധുര നിമിഷങ്ങൾ വരും, എന്നാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ്. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഖേദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു വായ്പ എടുക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും അആദരവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളിലെ സർഗ്ഗാത്മകത തിളങ്ങും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെ നിറവേറ്റുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് മാറ്റത്തിന്റെ ദിവസം, ജോലി മാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. വസ്ത്രങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് പോലുള്ള പുതിയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം വാങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി ഒരു സർപ്രൈസ് ആസൂത്രണം ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് പരിഗണന പുലർത്തുക. ഒരു മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇടപാട് ഇന്ന് അന്തിമമായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, ഇണയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിലവിലുള്ള കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതവും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമായ ദിവസം, ജോലി തിരക്കിലായിരിക്കും,പക്ഷേ എല്ലാ ജോലികളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും. യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സന്തോഷവാർത്ത ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാന സംബന്ധിയായ മേഖലകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്..
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വിജയം, പദ്ധതികളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും അവ ഭാവിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഇണയുമായി ഏകോപനം നിലനിർത്തുകയും പുതിയ പദ്ധതികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)