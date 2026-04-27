Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം കാണും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗമനപരമായ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും, പക്ഷേ ധൈര്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി. ബിസിനസ്സിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് നൽകിയ ഏതെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റുക, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വഷളായേക്കാം. വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിറയും, വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവം നടന്നേക്കാം, അന്തരീക്ഷം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്രയോ വിനോദ യാത്രയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക: പഴയ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും ധാരണയും ആവശ്യമാണ്. പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശം ഉപയോഗിച്ച് പഴയ ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകും, അത് അവരുടെ ഭാവിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, നിങ്ങളുടെ ഉറച്ച നിലപാട് ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഭാവിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതി നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക, ഒരു അജ്ഞാത വ്യക്തിയെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതാകും. നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു റിസ്ക് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശക്തമാക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക; പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത, സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ചെറുതും ലാഭകരവുമായ പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ സംയമനം പാലിക്കുക. ആരുടെയും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാം, പക്ഷേ ചില പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി ബിസിനസുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ മധുരമാക്കുകയും പഴയ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ എന്നാൽ പുരോഗമനപരമായ ദിവസം. ബിസിനസിൽ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളോ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിജയം നിങ്ങളെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസമാണ്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അഅൽപ്പം സങ്കീർണ്ണമായിരിക്കും. ജോലി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ദിശ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തം പരിഗണിക്കപ്പെടാം, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം. പുതിയ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ കാര്യമായ അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പുതിയ അറിവുകൾ നൽകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
