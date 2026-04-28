Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതവും പോസിറ്റീവുമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മുൻകൈയെടുക്കും. നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ദോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ദിനചര്യ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അനാവശ്യമായ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അശ്രദ്ധ ചെലവേറിയതാകും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വികാരഭരിതനാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടും എന്നിരുന്നാലും, വികാരങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് ഖേദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ചില ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം, അത് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, അത് വീട്ടിൽ ആവേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടാൻ മടിക്കരുത്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി, പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ധാരണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വെളിപ്പെടും, സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ധാരണയിലൂടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നിലവിലുള്ള കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ലാഭത്തിനായുള്ള ചെറിയ അവസരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുക, ഒരു തെറ്റായ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലാത്തപക്ഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നശിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങലും വലിയ തീരുമാനങ്ങലും എടുക്കേണ്ട ദിവസം, സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ചില അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉയർന്നുവരും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യും. സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്താൽ നിങ്ങൾ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ദീർഘകാല ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വിജയവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, അത് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരിൽ ജോലിക്കാർക്ക് ത്ഭുതകരമായ ദിവസമാണ്. ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കിട്ടാനുള്ള പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ടീം വർക്കിന് ഫലം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടുത്തും. വർദ്ധിച്ച സമ്പത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാം, പക്ഷേ ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വലിയ അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നല്ലതായിരിക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പുതിയ വീടിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചേക്കാം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് വായ്പ ചോദിച്ചേക്കാം. ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ദിവസാവസാനം ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
