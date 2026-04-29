Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

 
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം, 

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പിന്തുണ ഏറും,  തുലാം രാശിക്കാർ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാം, ധനു രാശിക്കാരിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലാഭിക്കാം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കും.കരിയറിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉയർച്ച കാണും, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെയും സംയമനത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വളരെക്കാലമായി ഒരു കടം നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയേക്കാം. ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പോലും ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില ആശങ്കകൾ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ അവരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തേടുക. 

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്തും വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹഭരിതരായിരിക്കും. ഇണയ്‌ക്കുള്ള ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ മധുരമുള്ളതാക്കും. ജോലി സമ്മർദ്ദം ചില അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, ഇത് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അസ്വസ്ഥരാക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. 

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും അനുഭവപ്പെടും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത നേടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ലൗകിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും, ജോലി സമ്മർദ്ദവും നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിക്കായി വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ അൽപ്പം വികാരഭരിതനാക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക. 

കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ്, ഇണയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. കുടുംബ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും മധുരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും.

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, പക്ഷേ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചിലർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലി ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം, ഇത് ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും ധാരണയും നിലനിൽക്കും, ഇത് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചിലവുകൾ ഏറും, എന്നാൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ധാരണ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ശക്തമായിരിക്കും, സഹോദരങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. 

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ ക്ഷമയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാനസിക ആശയക്കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശാന്തത പാലിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെ നിറവേറ്റുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആലോചിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, പ്രാർത്ഥനകളിലോ ആത്മീയ പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുക്കാം. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിറയും,. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവും അനുകൂലവുമായ ദിവസം . ജോലി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം, തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും, ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും. 

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സ്വാധീനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും, കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ദീർഘകാല തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും അത് ആശ്വാസം നൽകും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. സർക്കാർ ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ അൽപ്പം ഓടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദിവസം. ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കാം അത് ആദ്യം അമിതമായി തോന്നുമെങ്കിലും ക്രമേണ നിങ്ങൾ അത് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, വളരെക്കാലമായി ഒരു കരാർ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്തിമമാക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും.

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മീയതയിലും സൽകർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ പേര് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം തേടും, അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചില പുതിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും, കൂടാതെ ചില ദീർഘകാല ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാനും സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Moon Transit 2026: ചന്ദ്രൻ കന്നിരാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ സുവർണകാലം

