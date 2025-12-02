Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും,
മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം, തുലാം രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലം ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും മനോഭാവം നിലനിൽക്കും. ചില ജോലികൾക്കായി ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവഗണിക്കരുത്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചിന്താപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ഭാവിയിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം നേടിത്തരുന്ന ഓഹരി വിപണിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തും, ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്താനാകും, ബോസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടനാകും. ബിസിനസ്സിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ജോലികളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ബോസ് നിങ്ങളുടെ നല്ല ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടനാകുകയും പുതിയ സ്ഥാനംവാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കാം. കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. പഴയ ഒരു ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം നൽകും. പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും, ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാകും, ജോലിയിൽ ക്ഷമയോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകും. സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഏത് പരീക്ഷയിലും വിജയിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ഏത് ജോലിയിലും അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, ബിസിനസ്സിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഒരു പഴയ തെറ്റ് വെളിപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുമായി ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു വലിയ നേട്ടം ലഭിക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചാലും അത് ടീം വർക്കിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോസിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുകയും പുതിയ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തെറ്റുകൾ മഹാമനസ്കതയോടെ ക്ഷമിക്കുക, ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ അച്ചടക്കം കാണിക്കും. ആരുടെയും വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. ഒന്നിലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടരുത്, ഏതൊരു ജോലിയുടെയും നിയമങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് കലാപരമായ കഴിവുകളിൽ പുരോഗതി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ് വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. പഠനത്തിലും ആത്മീയതയിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടാകും. മനസ്സിൽ ഒരു മത്സരബോധം നിലനിൽക്കും. പഴയ ചില ഇടപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അമിതമായി ഉത്സാഹത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടിവരും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കു
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, ചില പുതിയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം, മുതിർന്നവരെ സേവിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും. ഓഹരി വിപണിയിലോ ലോട്ടറിയിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർ പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കണം. ജോലിയോടൊപ്പം വിശ്രമത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തണം അല്ലാത്തപക്ഷം പഴയ അസുഖം വീണ്ടും തലപൊക്കിയേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും. വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം, നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ എല്ലാ ജോലികളിലും പുരോഗമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനാകും (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)