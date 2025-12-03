Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർ നിക്ഷേപങ്ങൾ ചിന്തപൂർവ്വം നടത്തുക, മിഥുന രാശിക്കാർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ,
കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, തുലാം രാശിക്കാരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇവരിന്ന് വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അടുത്തുള്ളവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, ഏതൊരു ജോലിയിലും അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ചിന്താപൂർവ്വം ഏതൊരു നിക്ഷേപവും നടത്തുക, ജോലിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ഏതൊരു സ്വത്ത് ഇടപാടും അന്തിമമായേക്കാം, അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു നിയമപരമായ കേസിൽ വിജയിക്കും, പക്ഷേ വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ, പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിറവേറ്റപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ബിസിനസ്സിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഭരണവും ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കണം, ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സഹോദരീസഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുമായി നന്നായി ഇടപഴകും, ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം, കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധമാറ്റം നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും
.കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കും, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തളർത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും വേണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും, പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ആഴത്തിലാകും. പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചില നിരാശകൾ അനുഭവപ്പെടാം. ചില പുതിയ കരാറുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. നിങ്ങളുടെ സൗമ്യമായ സംസാരം ബഹുമാനം നേടിത്തരും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും സംയമനവും ആവശ്യം. ചെലവുകൾ ബജറ്റ് ചെയ്യുക, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായാൽ സന്തോഷിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുക, അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
.ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചില മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ചിന്താപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ദിവസം, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ജീവിത നിലവാരം നല്ലതായിരിക്കും, വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പുതിയ ഭൂമിയോ വാഹനമോ വാങ്ങുന്നത് ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം വർദ്ധിക്കും, അവരോടൊപ്പം ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. ബിസിനസ്സിൽ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും, വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഏതൊരു കയ്പ്പും മാറും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
