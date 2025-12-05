Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ആത്മ വിശ്വാസം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാരുടെ സ്വാധീനവും അന്തസും വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ദിവസം, നിങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടും, ഒരു വസ്തു ഇടപാടും അന്തിമമായേക്കാം. ഒരു പഴയ ഇടപാട് പരിഹരിക്കും, ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ അറിയണം. സാമൂഹികമായി ഇടപഴകാൻ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടി നടക്കും, അത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും, പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളുമായി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകാം. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസം, ജോലി കൾ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണം, പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തും, അതിനാൽ ഇന്ന് ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ ചിലർ സുഹൃത്തുക്കളായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടാകാം, പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഏതൊരു ഇടപാടും അന്തിമമാകാൻ സാധ്യത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാകും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ട ദിവസം,. നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക, ഇണയുമായി ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം, ലൗകിക ആനന്ദത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് രസകരവും ആനന്ദകരവുമായ ദിവസം,. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം, കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ഉയർന്നുവരും, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബഹുമതിയും ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും, സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സൗഹാർദ്ദപരമായ മനോഭാവം നിലനിർത്തുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, ചെറിയ ലാഭത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും, ആരുമായും ഏതൊരു ഇടപാടിനെയും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സമീപിക്കണം. ജോലിക്കായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനവും അന്തസ്സും നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഒരു വിനോദ യാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ചില അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസം, തൊഴിൽ തേടി അലയുന്നവർ ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു മത തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അതും വിജയിക്കും. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം. എന്തിനെക്കുറിച്ചും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസിൽ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾ ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. നിങ്ങൾ നേരിട്ട ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
DIY Lip Scrubs: മഞ്ഞുകാലമല്ലേ, ചുണ്ട് വരണ്ടുപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്! ലിപ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം...