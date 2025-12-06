Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുണ്ടാകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ധനു രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നീങ്ങുക. ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. ചില തെറ്റുംകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുമെന്നതിനാൽ ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ജോലിയിലേക്കും തിടുക്കം കൂട്ടരുത്.
ഇടവം (Taurus): വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസം. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ആരുമായും അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാൽ സമ്മർദ്ദം ഏറും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കും. ഒരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിലമതിക്കും, ശത്രുക്കളിൽ ചിലർ സുഹൃത്തുക്കളായി നടിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. പുരോഗതിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഗുണകരമാകും. മറ്റൊരു ജോലി പരീക്ഷിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവേചനാധികാരം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങളുടെ ദിനം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് വരുത്താൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഒരു മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ സംഭവം ആഘോഷിക്കുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമാകും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും. ദാനധർമ്മങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും, പ്രണയത്തിലായവർക്ക് പങ്കാളിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാനും ശ്രമിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ചിന്താപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉദാരമായി പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, സഹപ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങൾ ചിന്താപൂർവ്വം സംസാരിക്കണം, ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ചും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ചിന്താപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം ബിസിനസിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണും. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടും സംയമനത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി മികച്ചതായിരിക്കും, ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും ലഭിക്കും, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തപക്ഷം പോലും നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസം, പക്ഷേ തിടുക്കം ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. തൊഴിൽ തേടി അലയുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും; അവർക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം, എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശപ്രകാരം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അശ്രദ്ധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും വായ്പ എടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)