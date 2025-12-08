Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറിയ ദിവസം, അപകടകരമായ ശ്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ചില പരിശോധനകൾ നടത്തുക. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ ഏത് നിക്ഷേപവും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടത്തുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസം, അവിവാഹിതർ അവരുടെ ആത്മമിത്രത്തെ കാണും, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവ ഉടനടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത സുഗമമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലമുണ്ടാകും, ചെറിയ ലാഭത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബാംഗത്തോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും കഴിയും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹാലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ആശയപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തണം. കാരണമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ചാഞ്ചാടും, നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും. ഒരു ജോലിയിലും നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. സാമ്പത്തിക ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വീടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ ബിസിനസിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപരിചിതരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, ശത്രുക്കൾ പോലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറിയേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ചില ജോലി സംബന്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആശങ്കാജനകമായേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല സമയം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, അതിൽ നിങ്ങൾ അലസത കാണിക്കരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോകാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ചില ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, സ്വത്തിൽ നിന്നും നേട്ടമുണ്ടാകും, പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വരുത്തുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടും സംയമനത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, കൊച്ചു കുട്ടികളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. കുടുംബ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള ഏതൊരു തർക്കവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സൗമ്യത പാലിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് പുതിയ അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കും. കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായ തകരാറുകൾ ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം, മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക, നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വിനോദ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കും.