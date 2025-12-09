Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർ ശാരീരിക പ്രശനങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അത് നിങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കും. അവിവാഹിതർ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അതിയായി സന്തോഷിക്കും, ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർഗനിർദേശം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്തെങ്കിലും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്താം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം തിരക്കിലാക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗവുമായുള്ള ദീർഘകാല തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്രതീക്ഷിത വാഹന തകർച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കും അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇളയ കുട്ടികളോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള ദിവസം. നിങ്ങളുടെ പദവി സന്തോഷം നൽകും. ജോലിക്കായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. അവരെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്വത്ത് ഇടപാട് അന്തിമമാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ മതിപ്പുളവാക്കും, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കും. ചില ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അൽപ്പം മാറാവുന്നതായിരിക്കും, അതിനാൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും, ചില പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് അനുഭവപ്പെടാം. പഴയ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ആരുമായും എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കുകളും ചെയ്യുക, അല്ലാത്തപക്ഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് ഉണർന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കും. ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം, മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം കാരണം ഇത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിടുക, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നേറുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ മേലധികാരിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു നിയമനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അതിൽ ചില നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
