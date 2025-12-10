Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നിയമപരമായ കാര്യം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം , ധനു രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. പ്രണയത്തിലായവർ പങ്കാളികളുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കും, അവരെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ കാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. ഒരു വീടോ കടയോ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരം, നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇന്ന് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർമാരിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഒരു വീട്, കട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ് നിങ്ങൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ തീരാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ മേഖലകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗത്തെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയാക്കാം, സംസാരത്തിൽ അൽപ്പം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, ചില തർക്കങ്ങൾ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും, പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കും, ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നല്ല വിജയം, ജോലിയിൽ പ്രശംസ, വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസം, കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ബിസിനസിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം അനുഭവപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ രോഗം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചില പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ചെലവുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, പഴയ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചേക്കാം, ഇത് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളെ അലട്ടും, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികൾ ഒരു കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ അന്തിമമായേക്കാം. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് നല്ലതല്ല, പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിന്റെ ആഘോഷം കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം, പുതിയ കോഴ്സിൽ ചേരാനും സാധ്യത. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസസം, ജോലി സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അനാവശ്യമായി ഏതെങ്കിലും ജോലി വൈകിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോട് അവതരിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും. ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ പെരുമാറിയാൽ പണം കുടുങ്ങാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം. ജോലിയുടെ വേഗത കൂടും, തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തും. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണും, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ചില പുതിയ എതിരാളികളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കിയേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
