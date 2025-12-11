English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധ വേണം.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് മനസമാധാനമുണ്ടാകും. കുടുംബവുമൊത്ത് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ചെറിയ തടസങ്ങൾ നേരിടുമെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കാനാകും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ​ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിഭാരം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

