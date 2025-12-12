Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം.
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആവേശകരമായ ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി നിറവേറ്റും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യത, വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കും, ഇത് ഭാവിയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കാം, ഇത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും, അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിലെ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമാകും. മുതിർന്നവരെ സേവിക്കാനും നിങ്ങൾ സമയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും നേതൃത്വ നൈപുണ്യവും മെച്ചപ്പെടും. മത്സര മനോഭാവം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്നദ്ധരാകും, നിങ്ങൾ ഒരു പിക്നിക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഇടപാട് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിയിൽ അൽപ്പം ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയുമായി പങ്കാളിയാകേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും, കൂടാതെ വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ജോലിയിലും വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനും നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തും, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജോലിക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ശുചിത്വത്തിലും പരിപാലനത്തിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും, സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം തുടരേണ്ടതുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുകയും അവ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തരായിരിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആവേശകരമായ ദിവസം, പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തും അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഇണയിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായ പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും ലഭിക്കും. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി ഒരു ദീർഘയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തുടങ്ങും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും, അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിലെ തടസ്സത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജോലി സംബന്ധമായ ഉപദേശം നിങ്ങൾ തേടും, അത് ഗുണം ചെയ്യും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേറും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ആരുമായും ഇടപെടുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, വഞ്ചനയ്ക്ക് ഇരയാകാൻ സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)