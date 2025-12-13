Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം, ധനു രാശിക്കാരുടെ ചില ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും. പുതിയ വീട് വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനാകും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും വേണം. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സമർപ്പിതനായിരിക്കും, മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചില ജോലികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് എല്ലാ ജോലികളും അധിക ഊർജ്ജത്തോടെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉത്സുകരായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചും അൽപ്പം ഉത്കണ്ഠ തോന്നും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണം. സർക്കാർ നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം, പക്ഷേ കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, കുടിശ്ശികയുള്ള ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഒ,രു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം, കുടുംബ ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും ഇത് പിരിമുറുക്കവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, കരിയറിൽ ഗണ്യമായ ഉയർച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ജോലിയുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് മികച്ച ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കും, ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും, ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിച്ചേക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിക്കും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം, കൂടാതെ ഒരു യാത്ര പോകാനും നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കാം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസം. സഹപ്രവർത്തകനുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം, കൂടാതെ ഒരു യാത്ര പോകാനും പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കും. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ ജോലി കാരണം ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കും. സ്വത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഒരു വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാവര ജംഗമ വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്തേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും; അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയൂ. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് പങ്കാളികളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
