Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, വരുമാനം മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നൽകും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠന ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും, പൂർത്തിയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജോലി തെറ്റിയേക്കാം, അതിനാൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ചില വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ചെറിയ ലാഭത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം. ഒരു തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേര് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് മുതലായവ വാങ്ങാം, എന്നാൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവരിൽ വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും., നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ അത് ശാന്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുർബലമായ ദിവസം, കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ഇത് ശാസനയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയാൽ അത് നിറവേറ്റാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ മറികടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ചില അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കും. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകും, അതിനാൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. സമീപത്ത് ഒരു നിയമപരമായ തർക്കം ഉണ്ടാകാം, ശമ്പള വർദ്ധനവിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നവീകരണ ജോലികളും ആരംഭിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ അശ്രദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടരുത്, നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. പ്രായമായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് സ്വത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും. ശുഭകരമായ ഒരു കുടുംബ പരിപാടി സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ലഘൂകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും സ്ഥിരോത്സാഹവും വർദ്ധിക്കും, അത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശോഭനമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനാകും. പുതിയ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ ആരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും.
മീനം (Pisces): ബിസിനസിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അതിനാൽ ഏത് ജോലിയിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയപ്പന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
