Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ അപകടകരമായ ശ്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. പ്രണയ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അൽപ്പം സംയമനം പാലിക്കുകയും സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുകയും വേണം. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും., കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബഹുമതി ലഭിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹന തകരാർ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഒരു സുഹൃത്തുമായി ഒരു സംഘർഷത്തിന് സാധ്യത.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ ഭാവി പങ്കാളിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സിലെ വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. ജോലി സംബന്ധമായ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ഏത് ജോലിയിലും നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകും. ചെലവുകളിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരിവും ലഭിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും, തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചില പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാം. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ വായ്പയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, ആഗ്രഹിച്ച ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ അളവിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, അനാവശ്യമായ ഓട്ടം കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. സമ്പത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവേചനാധികാരം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം. നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭ- അശുഭകരമായ പരിപാടി നടക്കാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി എത്തും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടാകും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ തിടുക്കത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും. പ്രവൃത്തികളിൽ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമൂഹികമായി ഇടപഴകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം, ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. അയൽക്കാരുമായുള്ള വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. സ്വത്ത് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാവൂ, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ പണം കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യത.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, ഒരു മതപരമായ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായും പങ്കാളിയുമായും കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഗണ്യമായ ഉയർച്ച കാണും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
