Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വികസിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കരിയർ രംഗത്ത് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി പങ്കിടാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
ഇടവം (Taurus): ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനും സാധ്യത. ദീർഘകാലമായുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും. പ്രണയത്തിലായവർ അവരുടെ ബന്ധം ശക്തമായി നിലനിർത്താൻ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മികച്ചതായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടും, അവയെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ യോഗം. കുടിശ്ശികയുള്ള വായ്പകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. യോഗയിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില ചെലവുകൾ വരും. ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർ തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നതിന് നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പുതുക്കപ്പെടും, വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക വലയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും. അകന്ന ബന്ധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം, രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളിക്കും ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ആരുമായും പങ്കാളിത്തം ഒഴിവാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കും. ജോലി കാരണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ക്ഷീണം കുറയും. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശ നിലനിൽക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം അന്തിമമായേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറിയ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചുകാണരുത്. ഒന്നും സ്വയം സൂക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. വീട്ടിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും. ചില മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. പ്രദർശനത്തിനായി അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേചനാധികാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിലനിൽക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം, അപരിചിതരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ഒരു ഗുണകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിർത്തും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കാണും. നിങ്ങൾ വാഹനമോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക; അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
