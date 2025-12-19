English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.    

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില്‍ പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടതായി വരും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.   

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാരുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും.   

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറില്‍ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ​ദിവസമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.  

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.   

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ തേടി എത്തും.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാ​ഗ്രത വേണം.   

12 /13

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

You May Like

Sponsored by Taboola