Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് രസമേറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും,
മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അൽപം ക്ഷമ കാണിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ രസകരമായ ദിവസം, ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുമായി പഴയ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, അവർക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ബോസുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നിറവേറ്റാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ആളുകൾ അത് സ്വാർത്ഥതയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക്'ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം, പുറത്തുപോകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ അൽപ്പം ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനാണെങ്കിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസം, കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം അന്തിമമാകും, സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരു കടവും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഷൂസ്, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മുതലായവ നിങ്ങൾ വാങ്ങും, വരുമാനത്തിനുള്ളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നേരിടേണ്ടിവരും, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷമ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വൈകരുത്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്, സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാധ്യമാണ്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ഇണ ജോലിക്കായി യാത്ര ചെയ്തേക്കാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയും ധൈര്യവും സന്തോഷം നൽകും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. അവർക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. വീടിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒരു വസ്തു വാങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിത സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ് വരുത്തും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം സമ്മർദ്ദത്തിലാകും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും, അത് നിങ്ങൾ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും. അവിവാഹിതർക്ക് പങ്കാളിയെ നഷ്ടമായേക്കാം, എന്നാൽ വികാരങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടിവരും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ഏത് കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഞ്ചനയ്ക്ക് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചില പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും, അത് നിങ്ങളെ അക്ഷമരാക്കും. കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
