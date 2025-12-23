Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ മനസ് അസ്വസ്ഥമാകും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, ജോലിയിലുള്ളവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചില ചെലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഒരു കുടുംബകാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതനാകും,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. ചില അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും . പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടിവരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും. ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു നിക്ഷേപവും നല്ല ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മാറ്റുക. ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പര ഐക്യം ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിനെ കാണേണ്ടി വന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ കോഴ്സുകളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരിൽ സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബഹുമാനവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. സാമ്പത്തിക ശ്രമങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിജയം കണ്ടെത്തും. ഒരു നല്ല ജോലി വാഗ്ദാനവും വന്നേക്കാം. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി തർക്കം ഉണ്ടാകാം. സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക. ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ആരോടെങ്കിലും അസൂയ തോന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നത് പിന്നീട് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ കാണാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ദിവസം. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കോടതി സംബന്ധമായ ഏത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം കൈവരിക്കും. ആരെങ്കിലുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു തർക്കവും സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലി സംബന്ധമായി നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം തേടാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ ഫലം കൊയ്യും. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കോടതി സംബന്ധമായ ഏത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കും. ആരെങ്കിലുമായി നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലി സംബന്ധമായി നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം തേടാം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണവും ഇന്ന് വർദ്ധിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം, ചില അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം. പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പ്രണയ സമയം ചെലവഴിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏകോപനം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന് സഫലമായേക്കാം. ഇണയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
