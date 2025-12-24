Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വമ്പൻ പുരോഗതി, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. കുടുംബ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം. ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളോട് ഒരു നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചേക്കാം. ചിന്തിക്കാതെ ആർക്കും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവേചനാധികാരം കാണിക്കേണ്ടിവരും. ഒരു ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചു മാത്രം ചെയ്യുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യത, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വസ്തു വാങ്ങാൻ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താം, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ഒരു പിക്നിക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ച സമ്പത്ത് നൽകും. ഒരു പുതിയ വാഹനം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നാളെ വരെ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ബോസ് ജോലി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ അവയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. വീട്ടിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, എന്നാൽ ഒരു കുടുംബ പരിപാടിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരം, ചില സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അത് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം ലഭിക്കും, ഒരു വസ്തു ഇടപാട് അന്തിമമാക്കപ്പെടും, അത് ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, അത് ഗുണകരമാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ജാഗ്രതയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും പണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസം, ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബ പാർട്ടി സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ എതിരാളികൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നതിനാൽ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പരിശോധനകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെടാതിരിക്കണം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ