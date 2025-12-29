Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ആണവശായ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അവ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കും, അതിനാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളെയും വിശ്വസിക്കരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചില പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കും. ഒരു വീടോ സ്ഥലമോ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും കുറച്ച് പണം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾ ഒഴിവുസമയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഏതൊരു ജോലിയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കും. ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിന് വളരെയധികം പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. സഹോദരീസഹോദരന്മാരുമായി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമായിരിക്കും, ബിസിനസിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയതുപോലെ അവർ അത് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായി സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ പഴയ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കണ്ണുകാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, കരിയറിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനായി അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചില മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിലും നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. മറ്റ് ജോലികളേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക, കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, കുട്ടികളുമായി ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസം, ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും, ഒരു കുടുംബ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകും, നിങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. കുട്ടികൾ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിൽ ചേരും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ തുടരും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരു തടസ്സം ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ വഷളാകാം, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ അൽപ്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, കാരണം നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അന്ധമായ ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. സൗമ്യമായ ശബ്ദം നിലനിർത്തുക. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
