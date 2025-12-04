Horoscope Today December 4 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope 04 12 2025: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം പ്രകാരം, ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വിശ്രമം ഉണ്ടാകും. മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പണം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്