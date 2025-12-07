Today's Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിലും നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രമെടുക്കുക.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജോലി സമ്മർദ്ദം കുറയും. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണ്.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോക്കി മുന്നേറിയാൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെറിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ജോലിയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില് അംഗീകാരം നേടാനാകും. നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാര് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിങ്ങളിന്ന് പുതിയ ആശയങ്ങള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് മനസമാധാനമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. ചെലവ് വർധിക്കാനിടയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...