English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം

Today's Horoscope: ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ഞായർ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ശ്ര​ദ്ധ വേണം. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിലും നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രമെടുക്കുക.    

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലി സമ്മർദ്ദം കുറയും. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.   

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണ്.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോക്കി മുന്നേറിയാൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.    

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെറിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ജോലിയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.    

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കരിയറിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില്‍ അംഗീകാരം നേടാനാകും. നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിങ്ങളിന്ന് പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.  

12 /13

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് മനസമാധാനമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. ചെലവ് വർധിക്കാനിടയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope prediction Todays horoscope in Malayalam Astrology ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Dec 7 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാറുന്നു; ഡിസംബർ 7 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola