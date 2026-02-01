Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അല്ല ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, പഴയ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും, അത് ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. കുടുംബത്തിൽ പുതിയ അതിഥികളുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും, അവരുടെ നിരന്തരമായ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ജോലിക്കായി ദൂരേക്ക് മാറിയേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് കാലാവസ്ഥ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദീർഘകാല ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾക്ക് ആക്കം കൂടും, എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നത് നല്ല ആശയമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് അമിതമായി അഭിമാനിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആരോടും അസൂയ തോന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മത്സരബുദ്ധി നിലനിൽക്കും. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, പഴയ ഒരു രോഗം വീണ്ടും തലപൊക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. വ്യത്യസ്തമായ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മുതലായവ വാങ്ങാൻ കഴിയും. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്, കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കരുത്, ഇത് അനാവശ്യ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസം, പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആളുകളെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുക, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കായി ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ജോലി മാറ്റത്തിന് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പണം ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും കഴിയും.
കന്നി (Virgo): മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നിവർക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും, കൂടാതെ ചില പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം, പക്ഷേ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം വീണ്ടും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ അലസത കാരണം ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചേക്കാം, അത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം, ഒരു വസ്തു വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾ അത് നിക്ഷേപിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദ നിലയിലും മാറ്റം കാണും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുകയും വേണം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ സമ്പത്ത് വർധിക്കും, ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നടപ്പിലാക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഴയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ അനാവശ്യമായ വഴക്കുകളും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും., ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം, എന്നാൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഒരു നല്ല സ്ഥാനം നേടും അതിന് അവർക്ക് വളരെയധികം പ്രശംസയും ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...