Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ഗുണം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മികച്ചതാകും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, ധനു രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ഉപദേശം തേടരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലനായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള ഏതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഗുണം ചെയ്യും, എന്നാൽ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അകന്നു പോയേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ പ്രണയത്തെ കണ്ടുമുട്ടും, പക്ഷേ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടും, എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നാൽ ജോലി സംബന്ധമായ ചില ജോലികളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർമാരുടെ സഹായം തേടാം. അമിത ജോലിഭാരം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരിൽ വിവാഹിതർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്യും, അതിനായി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയെക്കുറിച്ച് പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തും, ബോസിന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവസരം നൽകും. വളരെക്കാലമായി ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ അത് അന്തിമമായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അധിക ഊർജ്ജം കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും,
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചില പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചില വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങും, എന്നാൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിവേകം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ജോലിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒരു പാർട്ടിയിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കണം, ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടും, ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി എന്തിനെക്കുറിച്ചും തർക്കിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ വഷളാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു എതിരാളിയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ബിസിനസിലെ നല്ല ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി എത്തും, അത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി നൽകും. ജോലിക്കായി പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, അവർ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ അവരുടെ ഫലം പുറത്തുവരാം. ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവിക്കുമെന്നതിനാൽ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിരിക്കണം . (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala SM-40 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം