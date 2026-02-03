Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിയേക്കാം; ധനു രാശിക്കാർ ഇടപാട്ടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം,
മിഥുന രാശിക്കാർ ദാനധർമ്മങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യും, ധനു രാശിക്കാർ ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മതിപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കോപാകുലമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കാലിലെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സ്വത്ത് അവസരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. വിവാദപരമായ എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ദാനധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ചില പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും. സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു രസകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ഇത് നാളത്തേക്ക് ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ അവരെക്കുറിച്ച് ഗോസിപ്പ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും. വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് മിത ഫലമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, വളരെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ വിജയവും സഫലമായേക്കാം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ കൊയ്യുകയും ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയും ഒരു പുതിയ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വരുമാനവും വർദ്ധിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാല ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും. ജോലി സംബന്ധമായ ഉപദേശം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സമീപിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കലും മികച്ചതായിരിക്കും, പക്ഷേ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങരുത്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, ചില ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധ്യത.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനം നേടാനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കാനും സാധ്യത, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാണ് യോഗം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നൽകിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ തിരക്കുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും, ജോലികളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. പഠനത്തിലെ അശ്രദ്ധ കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
