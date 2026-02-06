Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്,
മിഥുന രാശിക്കാർ ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, തുലാം രാശിക്കാർ ജോലികളെ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതം അടിപൊളിയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും. സമൂഹത്തിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്നത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ദാനധർമ്മങ്ങളിലേക്കും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ ചായ്വ് കാണിക്കും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സംതൃപ്തി നൽകും. എന്നിരുന്നാലും പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചില മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, ഇന്ന് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറും, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാകും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും എളുപ്പമാക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, ഇത് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും,
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർധിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് പരിചയസമ്പന്നരും മനസ്സിലാക്കുന്നവരുമായ ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. തിടുക്കത്തിലുള്ള ഏതൊരു തീരുമാനവും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾക്കായി മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ചിലർ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ അസൂയപ്പെടുകയും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനുള്ളിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാന വർദ്ധനവിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിക്കും, കുടുംബത്തിലെ ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന്റെ സന്തോഷവാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അത് വീട്ടിൽ ആവേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. പ്രണയത്തിലായവർ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും വേണം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ മിക്ക ജോലികളും കൃത്യ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കും, സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്തിമമാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത, ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം അത് നിങ്ങളെ അൽപ്പം സങ്കടപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീട്ടിവെക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക, കാരണം കാലതാമസം നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കരിയർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വിവേകവും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികളും ഇന്ന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്ത ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, എന്നാൽ ഈ തിരക്ക് ഗുണകരമാകും, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായേക്കാവുന്ന ചില സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. മുമ്പത്തേക്കാൾ വരുമാനം മെച്ചപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ വിനോദത്തിനായി ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, പക്ഷേ പഠനത്തിനോ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾക്കോ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസം സ്വാധീനമുള്ള ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുകയും ജോലിയിൽ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം തീർച്ചയായും ഫലം ചെയ്യും, ഓഹരി വിപണിയിലോ ലോട്ടറിയിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും, വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് പിന്നീട് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശീലം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ സന്തോഷം നൽകും. പഴയ കോടതി കേസും പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയലോ അലങ്കാര ജോലിയോ ആരംഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും സാധ്യത. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
