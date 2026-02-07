Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിന്തിച്ചു തീരുമാനിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മിതമായ ഫലമായിരിക്കും,
മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനം വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ കാര്യക്ഷമത ഉയർന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ചിന്താപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. സമ്മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു ചെറിയ വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും, അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നോ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്നോ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും, നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ മെച്ചപ്പെടും. യോഗയിലും വ്യായാമത്തിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലവത്തായ ദിവസം, ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് ജോലിയിലും നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സാഹോദര്യബോധം നിലനിൽക്കും, കൂടാതെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം അന്തിമമാകുന്നത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും. ചില ശുഭകരമായ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം തേടാം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുകാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ ചില വസ്തുക്കൾ വാങ്ങും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും, എന്നാൽ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗം നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് എതിരാളികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസം, മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ഒരു ജോലി കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരേസമയം ധാരാളം ജോലികൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അന്തസ്സ് നിലനിൽക്കും. ആർക്കെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. ബിസിനസ്സിലെ നഷ്ടം നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും, ഒരു അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീരുമാനം അനുകൂലമായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുരോഗതി കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. എന്തിനെക്കുറിച്ചോ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി പൂർത്തിയായതായി കാണാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എതിരാളികൾ കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ചില ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ രക്തബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് ഒഴിവു സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുപോകാം. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃദ് വലയവും വർദ്ധിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളെ ചില ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, കാരണം നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകും, അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണപാനീയ ശീലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കൃത സ്വരം നിലനിർത്തുകയും വേണം. ജോലിയിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമചിത്തത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ ചിലർ നിങ്ങളുടെ പണം തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിൽ ചേർക്കാൻ വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പുതിയ ജോലി സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ എല്ലാ ജോലികളും നിങ്ങളുടെ ധാരണയിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും, ഒരു പുതിയ അതിഥി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കാം. ഒരു സർക്കാർ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തുമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിലേക്ക് തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
