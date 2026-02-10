Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മിത ഫലപ്രാപ്തി, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, അമിത ജോലി ഭാരം കാരണം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും. ജോലികൾ ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ചില അവശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തായേക്കാം. നിങ്ങൾ അവരുടെ പഠനത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും, ജോലി സംബന്ധമായ ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുപോകാം. കുടുംബ ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കണം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. എല്ലാ ജോലികളും ചിന്താപൂർവ്വം പൂർത്തിയാക്കും, ബഹുമാനം വർധിക്കും, നല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും വീട്ടിലേക്ക് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫലപ്രദമായ ദിവസം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഒരു മുൻകാല തെറ്റ് വെളിപ്പെടാം, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ബിസിനസ്സിലെ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഉപദേശം നൽകിയാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ കുറച്ചുകാണരുത്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് ജോലി കാരണം സ്ഥലം മാറേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുകയും പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വേണം. എന്തിനെക്കുറിച്ചും അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസം, മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കും, നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ വാഹന തകരാർ കാരണം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചില സർക്കാർ ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലപ്രാപ്തി നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കും. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമായ ചെലവ് ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം, അതിനാൽ അവരുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്തം ചുമത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഏതൊരു തീരുമാനവും വളരെ ആലോചിച്ച് എടുക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഖേദിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി എത്തിയേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുമായി ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഒരു യാത്ര പോകാൻ പദ്ധതിയിടാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങി വാഹനമോടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. അവിവാഹിതർക്ക് ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കുടുംബാംഗം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം, അതിന് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
