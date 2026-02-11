Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷന് സാധ്യത, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് മിത ഫലം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ബോസ് സന്തുഷ്ടനാകും, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രശ്നത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്വത്ത് ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, കുടിശ്ശികയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഗണ്യമായ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഭാവിയിൽ ലാഭം നൽകും. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലമുണ്ടാകും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്, വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചാൽ ഒരു വിദ്വേഷവും വയ്ക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവനോട് ഒന്നും പറയില്ല. തിടുക്കത്തിലുള്ളതും വൈകാരികവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പരിചയക്കാരെയും കൊണ്ടുവരും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം പാഴാക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി അവർ കണ്ടെത്തും, അത് അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകും, കൂടാതെ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. വാഹന തകരാർ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രസന്നമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുഖം സവിശേഷമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് വിവേകത്തോടെയിരിക്കുക, ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാതെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അവിവാഹിതർ അവരുടെ ആത്മമിത്രത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം, നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, പക്ഷേ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഇന്ന് ആരോടും അസൂയ വയ്ക്കരുത് കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ തകരാറിലാക്കും. ഒരു സർക്കാർ കാര്യം വളരെക്കാലമായി തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒരു കുടുംബാംഗം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോട് സംസാരിക്കും. വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നതും വാഹനമോടിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക,
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും, ഒരു പുതിയ ജോലി പോലും കണ്ടെത്താനാകും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയർ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
