Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ഇന്ന് വാദങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജ്വസ്വലമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് വികാരഭരിതമായ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർ നിക്ഷേപം ശ്രദ്ധിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർ വാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുത്, തുലാം രാശിക്കാരുടെ നേതൃത്വഗുണം ഇന്ന് തിളങ്ങും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്വസ്വലമായ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വികാരഭരിതമായ ദിവസമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും, ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ഉയരും, നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തും. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും പുതിയ ഹോബിയായാലും പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഇന്ന്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു നിധി സംരക്ഷിക്കുന്ന കാവൽക്കാരനെപ്പോലെ ഓരോ ചില്ലിക്കാശും വിവേകത്തോടെ നിക്ഷേപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കുറച്ച് പണം മാറ്റിവെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു വസ്തു ഇടപാട് തീർപ്പാക്കാൻ ബാക്കിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേരെയായേക്കാം. വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ശരിയായ സമയമാണിത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ചുമലിലെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കും, എല്ലാവരെയും ഒരു കുടുംബമായി ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. വളരെക്കാലമായി വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജെറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നഒരു പഴയ ആ ഗ്രഹം ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. ഒരു പുതിയ സുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ എത്തും, അത് സന്തോഷത്തിന് ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു പിന്തുണയായിരിക്കും പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടരുത്. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർ വാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നത് പോലുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എതിരാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീഴരുത്; ആത്മവിശ്വാസം ഉരുക്ക് പോലെ ശക്തമായി നിലനിർത്തുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് തെളിച്ചമുണ്ടാകും, പണം ഒഴുകിയേക്കാം. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനം അവരുടെ ശ്രദ്ധ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടാൽ വിഷമിക്കേണ്ട.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിളങ്ങാം, സംഭാവനകളും സഹായങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കുക. മോശം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക, മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വഗുണം തെളിയും, സ്നേഹം ആഴത്തിലാകും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആഗ്രഹങ്ങൾ തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ചില ജോലികളിലെ കാലതാമസം നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ പുതിയ കരാറുകൾ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ആളുകളുടെ ഹൃദയം നേടുകയും നിങ്ങളുടെ മധുരവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഹുമാനം നേടുകയും ചെയ്യുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരിൽ ക്ഷമയും സംയമനവും ഏറും, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ബജറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും. കുടുംബത്തിൽ പുതിയൊരു അതിഥി വരും. എതിരാളികളുടെ വാക്കുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്, ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനമോടിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആവേശകരമായ ദിനം, ഇത് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഊർജ്ജസ്വലത നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും, പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെപ്പോലെ ചിരിയും തമാശകളും ഉണ്ടാകും. വീട്, കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ആസൂത്രണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ചിന്താപൂർവ്വം വയ്ക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് അനാവശ്യമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഓഫീസ് ജോലിയായാലും വീട്ടുജോലിയായാലും എല്ലാ ജോലികളും ഉടനടി ചെയ്യും. ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരും, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ദിനചര്യ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും സമാധാനം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിലോ ജോലിയിലോ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനമോ ഉപദേശമോ കൊണ്ടുവരും, മുൻകാല തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്, അവയെ ഒരു പാഠമായി കണക്കാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുക, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മോശം നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നിക്ഷേപം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളിൽ നീന്തുന്നത് പോലെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസം, കുടുംബത്തിലെ ഏത് കയ്പ്പും ഉരുകി മധുരമായി മാറും, തുറന്നു സംസാരിക്കുക. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളോ അവസരങ്ങളോ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലി ഇന്ന് പൂർത്തിയായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
