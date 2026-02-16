Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർ സമ്മിശ്ര ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മിത ഫലപ്രാപ്തി, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ധനു രാശിക്കാർ കക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുക
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെലവുകൾ ഏറും, വരുമാനത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകില്ല. കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റും, ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, ബിസിനസ്സും മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായി നടക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, ചില സർക്കാർ ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നീങ്ങും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹാലോചന ഉറപ്പിക്കും, ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനം നേടിയതിനാൽ സന്തോഷിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, വരുമാനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ലത്. നിങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കുട്ടികളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് മിത ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പുരോഗതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലിയുടെ അഭാവം കാരണം ജോലിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിലനിൽക്കും. ആരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പണം കടം വാങ്ങുന്നതും വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവഗുണം കാരണം നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, ഒരു കുടുംബകാര്യം വളരെക്കാലമായി നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യവും മറക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ വാക്കുകൾ അവഗണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹോബികളും ആനന്ദങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ജോലി ഉണ്ടാകും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അവരുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തിയായതായി തോന്നുന്നു. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, സംസാരത്തിൽ സൗമ്യത പാലിക്കുക. നാളത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലി മാറ്റിവച്ചാൽ അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. അപരിചിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സൗമ്യത പാലിക്കുക. നാളത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലി മാറ്റിവച്ചാൽ അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. അപരിചിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഏതെങ്കിലും പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും., ജോലിസ്ഥലത്ത് ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കും. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും അവസാനിച്ചേക്കാം. ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, ബോസുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
