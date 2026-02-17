Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ സൂക്ഷിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് ആരുടെയും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത. ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശീലം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. കടങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തിയാകാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരിക്കലും തുടരരുത്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം അവർ സുഹൃത്തുക്കളായി നടിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും, പക്ഷേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വസ്തു വാങ്ങാൻ നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അവ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരിൽ അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല ദിവസം, അവർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ കാണും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ അൽപ്പം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ തെറ്റ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായാൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും, പക്ഷേ പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ഉപദേശം അവഗണിക്കരുത്, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് തടസ്സമാകാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും, വീട്ടുജോലികളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നും ആരുമായും പങ്കിടരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
