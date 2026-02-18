Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരിലെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസം, അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നല്ല അവസരം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയും പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുന്നത് കാണാനാകും, കൂടാതെ അവരുടെ പൊതുജന പിന്തുണയും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്കായി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും വാങ്ങാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷത കാരണം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായി കോപിപ്പിച്ചേക്കാം, അത് അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം. എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വിവേകം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും. പദവിയും അന്തസ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കും. കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസം, കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നീട് അവർക്ക് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് കാരണം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതിരുകടന്നതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിലെ ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിവാഹാലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, നിങ്ങൾ ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യത, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രണയ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ വാഹന തകരാർ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദുർബല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും തുടർന്നും ലഭിക്കും. ഇളയ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സമ്മാനം നൽകും. അമ്മ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥയായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം, ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചില എതിരാളികളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടും, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകും. ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സഹായകരമാകും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചില പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനം പരിമിതമായിരിക്കും, പക്ഷേ ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കാം, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ചില ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അശ്രദ്ധരായിരിക്കാം, സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നല്ലത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മികച്ചതായിരിക്കും. പുതിയ ജോലി കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വിദേശയാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നാളത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പിന്നീട് കാര്യമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകരുത് കാരണം ഇത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും, കൂടാതെ അധ്യാപകരുമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു അപകടത്തിന് സാധ്യത. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)